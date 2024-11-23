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«Сан-Хосе» в честь Торнтона провёл матч ветеранов, где сыграл Евгений Набоков

«Сан-Хосе» в честь Торнтона провёл матч ветеранов, где сыграл Евгений Набоков
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«Сан-Хосе Шаркс» провёл матч в честь легендарного экс-форварда Джо Торнтона. Отмечается, что перед игрой «Баффало Сэйбрз» выведет из обращения 19-й номер Торнтона.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче ветеранов, помимо Джо Торнтона, сыграли Патрик Марло, Джо Павелски, Дэн Бойл, Дэни Хитли и российский экс-голкипер Евгений Набоков.

Фото: «Сан-Хосе»

Фото: «Сан-Хосе»

Фото: «Сан-Хосе»

Фото: «Сан-Хосе»

Джо выступал за «Шаркс» с 2005 по 2020 год. Торнтон занимает первое место в истории команды по результативным передачам (804), средним очкам за игру (0,96), очкам в большинстве (402) и показателю «плюс-минус» («+161»). Джо занимает второе место по очкам за всю историю (1055), третье по сыгранным играм (1104) и четвёртое по голам (251).

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