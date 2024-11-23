Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил переход вратаря Серебрякова в «Авангард»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе голкипера Никиты Серебрякова из СКА в «Авангард».

«Я считаю, что Никита как играл хорошо, так и будет играть. Ему нужна помощь обороны, а своё дело он сделает. Потенциал у него высокий. Полагаю, что Серебряков способен помочь «Авангарду», и он это сделает», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков. Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».