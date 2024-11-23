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Никита Серебряков рассказал, как узнал об обмене из СКА в «Авангард»

Никита Серебряков рассказал, как узнал об обмене из СКА в «Авангард»
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Голкипер Никита Серебряков рассказал, как узнал об обмене из СКА в «Авангард». Напомним, обмен состоялся 21 ноября.

— Расскажи, как происходил твой переход из СКА в «Авангард»?
— Да как, сидел на чайной церемонии, мне позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал, что меня обменяли.

— Как отнёсся?
— Отлично. Это новый шаг в моей карьере, новый вызов. Попал в топ-команду, так что всё замечательно, — сказал Серебряков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

В нынешнем сезоне 29‑летний Серебряков провёл пять матчей за СКА, одержав одну победу при коэффициенте надёжности 3,7 и 87,4% отражённых бросков.

Никита перешёл в СКА в начале сезона-2023/2024. Голкипер признавался лучшим вратарём сезона-2022/2023 в КХЛ во время его выступления за «Адмирал».

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Серебряковым читайте на «Чемпионате»:
«Понимал, что жизнь ещё даст шанс». Первое интервью с Серебряковым после обмена из СКА
Эксклюзив
«Понимал, что жизнь ещё даст шанс». Первое интервью с Серебряковым после обмена из СКА
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