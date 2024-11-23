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«Было тяжело». Серебряков — о долгом периоде без игровой практики в СКА

«Было тяжело». Серебряков — о долгом периоде без игровой практики в СКА
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Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о своём состоянии во время отсутствия игровой практики в СКА.

— Как переживал тот период, когда выпал из состава СКА?
— Безусловно, было тяжело. Любому спортсмену тяжело ждать чего-то и смотреть на игры с трибун. Но я рад, что перешёл в новую организацию, где точно получу шанс.

— Ты понимал, что в любом случае поменяешь клуб? Или был шанс остаться в СКА?
— Я не думал об этом. Старался держать себя в форме, тренировался. Но я понимал, что жизнь ещё в любом случае даст мне шанс, тот момент, когда я сыграю либо в СКА, либо уже в другом клубе. Поэтому просто готовился физически и морально, положившись на судьбу, — сказал Серебряков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Серебряковым читайте на «Чемпионате»:
«Понимал, что жизнь ещё даст шанс». Первое интервью с Серебряковым после обмена из СКА
Эксклюзив
«Понимал, что жизнь ещё даст шанс». Первое интервью с Серебряковым после обмена из СКА
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