Голкипер Серебряков рассказал о первых впечатлениях от «Авангарда»

Голкипер Никита Серебряков рассказал о первых впечатлениях от омского клуба.

— Какие первые впечатления от пребывания в «Авангарде»?

— Да всё отлично! Арена, болельщики, раздевалка, атмосфера – всё супер. Эмоции только положительные, получаю здесь удовольствие. Самое главное, что победили, взяли два очка, это очень важно в нынешней ситуации. Считаю, что я хорошо вливаюсь в коллектив.

— Что думаешь о конкуренции во вратарской бригаде «Авангарда»? Помимо тебя, есть Хомченко, Бердин, Проскуряков.

— Да это не от нас зависит ведь. Нам главное – поддерживать рабочую атмосферу, а конкуренция – это двигатель прогресса, мы будем показывать себя на тренировках, а там уже тренерский штаб решит.

— Но ты уже сам готов играть?

— Да-да, физически держал себя в тонусе, так что чувствую себя прекрасно, — сказал Серебряков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.