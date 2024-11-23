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«Куньлунь» одержал уверенную победу над лидером Востока «Трактором»

«Куньлунь» одержал уверенную победу над лидером Востока «Трактором»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались пекинский «Куньлунь» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лефевр (Фу, Кэмпбелл) – 02:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Кадейкин, Сикура) – 05:09 (5x4)     1:2 Шартье (Челиос, О'Реган) – 47:28 (5x5)     1:3 Дрозг (Паутов) – 55:30 (5x4)     1:4 Фу – 57:08 (en)    

За «Куньлунь» забили Мартен Лефевр, Рурк Шартье, Ян Дрозг и Цзян Фу. В составе «Трактора» заброшенной шайбой отметился Владимир Ткачёв.

Это третья подряд победа для пекинской команды, «Трактор» в предыдущей встрече обыграл ЦСКА со счётом 5:2. Сейчас челябинская команда находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, команда из Китая — на 10-м Западной конференции.

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