«Куньлунь» одержал уверенную победу над лидером Востока «Трактором»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались пекинский «Куньлунь» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

За «Куньлунь» забили Мартен Лефевр, Рурк Шартье, Ян Дрозг и Цзян Фу. В составе «Трактора» заброшенной шайбой отметился Владимир Ткачёв.

Это третья подряд победа для пекинской команды, «Трактор» в предыдущей встрече обыграл ЦСКА со счётом 5:2. Сейчас челябинская команда находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, команда из Китая — на 10-м Западной конференции.