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«Спартак» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Витязя» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0) в овертайме.

Нельзя не отметить, что «Спартак» проигрывал «Витязю» со счётом 1:4 за 4 минуты до конца основного времени. Московский клуб сравнял счёт за 5 секунд до сирены и вырвал победу в овертайме.

За «Спартак» забили Андрей Локтионов, Павел Порядин, Георгий Овчинников, Александр Беляев, оформивший дубль, и Иван Морозов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Джереми Рой, Станислав Яровой, оформивший дубль, и Иван Чехович.

Сейчас «Спартак» находится на втором месте Западной конференции КХЛ, «Витязь» расположился там же на девятой строчке.