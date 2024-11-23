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Спартак — Витязь, результат матча 23 ноября 2024, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Спартак» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Витязя» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Рой (Бучельников, Чехович) – 03:03 (5x4)     0:2 Яровой (Чивилёв, Рыков) – 22:19 (5x5)     0:3 Яровой (Дарьин, Чивилёв) – 37:21 (5x5)     1:3 Локтионов (Овчинников, Ружичка) – 48:19 (5x5)     1:4 Чехович (Бучельников, Барак) – 49:03 (5x5)     2:4 Порядин (Голдобин, Морозов) – 56:53 (5x5)     3:4 Овчинников (Савиков, Локтионов) – 57:44 (5x5)     4:4 Беляев (Мальцев) – 59:55 (5x5)     5:4 Морозов (Савиков) – 64:04 (3x3)    

Нельзя не отметить, что «Спартак» проигрывал «Витязю» со счётом 1:4 за 4 минуты до конца основного времени. Московский клуб сравнял счёт за 5 секунд до сирены и вырвал победу в овертайме.

За «Спартак» забили Андрей Локтионов, Павел Порядин, Георгий Овчинников, Александр Беляев, оформивший дубль, и Иван Морозов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Джереми Рой, Станислав Яровой, оформивший дубль, и Иван Чехович.

Сейчас «Спартак» находится на втором месте Западной конференции КХЛ, «Витязь» расположился там же на девятой строчке.

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