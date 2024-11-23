«Вернётся только сильнее». Назаров высказался о самой серьёзной травме в карьере Овечкина

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал травму Александра Овечкина в матче с «Ютой». Россиянин сломал малоберцовую кость.

«Конечно, серьёзная травма Овечкина расстроила. Давно знаю Сашу, переживаю за него и за его результативность. Но у Овечкина особенный организм: уверен, что наш звёздный нападающий правильно восстановится и вернётся только сильнее. Саша давно всем всё доказал: это невероятный атлет, который, не сомневаюсь, забросит ещё много красивых и важных шайб. За капитаном «Вашингтона» следят вся Россия и весь мир.

Мы сейчас живём в непростое время. Нашим недругам нужно понять: играть с Россией в хорошего и плохого полицейского не получится, этот сценарий не пройдёт. Весь наш практически 150-миллионный кулак объединился вокруг национального лидера, встав плечом к плечу друг к другу. Победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.