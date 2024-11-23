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«Тебя в команде никто не обижает?» Мама Дер-Аргучинцева взяла у него интервью

Мама хоккеиста «Трактора» Семёна Дер-Аргучинцева взяла у него интервью после первого периода в матче с «Куньлунем». Челябинская команда уступила пекинской со счётом 1:4.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

– С нами нападающий Семён Дер-Аргучинцев и мой сынок. Семён, как ты оцениваешь первый период?

– Неплохо. Играли хорошо, но счёт пока 1:1, будем стараться дальше.

– Почему не забил?

– Стараюсь.

– Как оцениваешь поддержку болельщиков?

– Тут всегда болеют очень хорошо.

– Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?

– Нет, никто. Никто не обижает (улыбается), — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.

Сейчас «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.