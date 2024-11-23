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«Тебя в команде никто не обижает?» Мама Дер-Аргучинцева взяла у него интервью

«Тебя в команде никто не обижает?» Мама Дер-Аргучинцева взяла у него интервью
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Мама хоккеиста «Трактора» Семёна Дер-Аргучинцева взяла у него интервью после первого периода в матче с «Куньлунем». Челябинская команда уступила пекинской со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лефевр (Фу, Кэмпбелл) – 02:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Кадейкин, Сикура) – 05:09 (5x4)     1:2 Шартье (Челиос, О'Реган) – 47:28 (5x5)     1:3 Дрозг (Паутов) – 55:30 (5x4)     1:4 Фу – 57:08 (en)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

– С нами нападающий Семён Дер-Аргучинцев и мой сынок. Семён, как ты оцениваешь первый период?
– Неплохо. Играли хорошо, но счёт пока 1:1, будем стараться дальше.

– Почему не забил?
– Стараюсь.

– Как оцениваешь поддержку болельщиков?
– Тут всегда болеют очень хорошо.

– Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?
– Нет, никто. Никто не обижает (улыбается), — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.

Сейчас «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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