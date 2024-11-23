«Тебя в команде никто не обижает?» Мама Дер-Аргучинцева взяла у него интервью

Мама хоккеиста «Трактора» Семёна Дер-Аргучинцева взяла у него интервью после первого периода в матче с «Куньлунем». Челябинская команда уступила пекинской со счётом 1:4.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
– С нами нападающий Семён Дер-Аргучинцев и мой сынок. Семён, как ты оцениваешь первый период?
– Неплохо. Играли хорошо, но счёт пока 1:1, будем стараться дальше.
– Почему не забил?
– Стараюсь.
– Как оцениваешь поддержку болельщиков?
– Тут всегда болеют очень хорошо.
– Самый главный вопрос – тебя никто в команде не обижает?
– Нет, никто. Никто не обижает (улыбается), — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.
Сейчас «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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