Нападающий «Трактора» Дер-Аргучинцев прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня»

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев высказался о матче с «Куньлунем», в котором челябинцы уступили со счётом 1:4.
— Тяжело выделить сегодня какие-то положительные или отрицательные моменты. Проиграли игру, будем работать дальше.
— Снова «Трактор» доминирует всю игру, но шайба не идёт в ворота. С чем можно связать этот факт?
— Так бывает в хоккее, когда играешь, а шайба не идёт в ворота.
— У команды дальше длинный выезд, как планируете к нему готовиться?
— Будем готовиться, как и ко всем выездам. Немного отдохнём, восстановимся и будем работать дальше.
— Сегодня клуб подготовил для болельщиков большой праздник, посвящённый наступающему Дню матери. Насколько такие вещи важны?
— Это очень важно, потому что нашим мамам было очень приятно.
— Твоя любимая песня про маму?
— Все песни про мам очень хорошие, — сказал Дер-Аргучинцев в интервью «Чемпионату».
- 23 ноября 2024
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