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Нападающий «Трактора» Дер-Аргучинцев прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня»

Нападающий «Трактора» Дер-Аргучинцев прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня»
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Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев высказался о матче с «Куньлунем», в котором челябинцы уступили со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Лефевр (Фу, Кэмпбелл) – 02:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Кадейкин, Сикура) – 05:09 (5x4)     1:2 Шартье (Челиос, О'Реган) – 47:28 (5x5)     1:3 Дрозг (Паутов) – 55:30 (5x4)     1:4 Фу – 57:08 (en)    

— Тяжело выделить сегодня какие-то положительные или отрицательные моменты. Проиграли игру, будем работать дальше.

— Снова «Трактор» доминирует всю игру, но шайба не идёт в ворота. С чем можно связать этот факт?
— Так бывает в хоккее, когда играешь, а шайба не идёт в ворота.

— У команды дальше длинный выезд, как планируете к нему готовиться?
— Будем готовиться, как и ко всем выездам. Немного отдохнём, восстановимся и будем работать дальше.

— Сегодня клуб подготовил для болельщиков большой праздник, посвящённый наступающему Дню матери. Насколько такие вещи важны?
— Это очень важно, потому что нашим мамам было очень приятно.

— Твоя любимая песня про маму?
— Все песни про мам очень хорошие, — сказал Дер-Аргучинцев в интервью «Чемпионату».

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