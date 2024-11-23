«Произошло что-то необъяснимое». Барак — об упущенной победе «Витязя» над «Спартаком»

Нападающий «Витязя» Дерек Барак высказался о проигранном матче со «Спартаком» (4:5 ОТ).

«Знаете, в сезоне есть такие игры, когда ты доволен, что взял одно очко в матче. Но это не про сегодняшний матч. Мы верили, что получим два балла, и очень разочарованы таким результатом. На протяжении 55 минут мы показывали отличный хоккей! Потом произошло что-то необъяснимое. Мы не должны отдавать такие встречи. Эта игра послужит хорошим уроком для дальнейших матчей, но сейчас это болезненный укол для нас», — приводит слова Барака Legalbet.

Напомним, команда вела со счётом 3:0, однако позже московским хоккеистам удалось сделать счёт 4:4 на последних минутах основного времени матча, а в овертайме вырвать победу.