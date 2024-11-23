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«Произошло что-то необъяснимое». Барак — об упущенной победе «Витязя» над «Спартаком»

«Произошло что-то необъяснимое». Барак — об упущенной победе «Витязя» над «Спартаком»
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Нападающий «Витязя» Дерек Барак высказался о проигранном матче со «Спартаком» (4:5 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Рой (Бучельников, Чехович) – 03:03 (5x4)     0:2 Яровой (Чивилёв, Рыков) – 22:19 (5x5)     0:3 Яровой (Дарьин, Чивилёв) – 37:21 (5x5)     1:3 Локтионов (Овчинников, Ружичка) – 48:19 (5x5)     1:4 Чехович (Бучельников, Барак) – 49:03 (5x5)     2:4 Порядин (Голдобин, Морозов) – 56:53 (5x5)     3:4 Овчинников (Савиков, Локтионов) – 57:44 (5x5)     4:4 Беляев (Мальцев) – 59:55 (5x5)     5:4 Морозов (Савиков) – 64:04 (3x3)    

«Знаете, в сезоне есть такие игры, когда ты доволен, что взял одно очко в матче. Но это не про сегодняшний матч. Мы верили, что получим два балла, и очень разочарованы таким результатом. На протяжении 55 минут мы показывали отличный хоккей! Потом произошло что-то необъяснимое. Мы не должны отдавать такие встречи. Эта игра послужит хорошим уроком для дальнейших матчей, но сейчас это болезненный укол для нас», — приводит слова Барака Legalbet.

Напомним, команда вела со счётом 3:0, однако позже московским хоккеистам удалось сделать счёт 4:4 на последних минутах основного времени матча, а в овертайме вырвать победу.

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