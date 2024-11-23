«Авангард» объявил о переходе Меркли в результате обмена с «Куньлунем»

Канадский защитник Райан Меркли перешёл в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем». Пекинский клуб получил денежную компенсацию. Об этом клуб из Омска сообщил в своём официальном телеграм-канале.

Контракт с Меркли рассчитан на один год. 24-летний защитник в текущем сезоне набрал восемь очков в 19 матчах. Для него это был второй сезон в составе «Куньлуня», ранее он не играл в КХЛ. В сезоне-2021/2022 он выступал в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, состав «Авангарда» также недавно пополнили Матвей Заседа, голкипер Никита Серебряков, Эмиль Галимов. Покинул омский клуб Даррен Диц.