Дубль Гончарука помог «Торпедо» всухую обыграть лидера Запада «Локомотив»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Сергей Гончарук, оформивший дубль, и Вячеслав Войнов.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 52 очка за 31 игру. «Торпедо» находится на шестой строчке. Нижегородцы набрали 33 очка после 30 матчей. Ярославцы в последних 15 встречах проиграли только дважды.