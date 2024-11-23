Дубль Гончарука помог «Торпедо» всухую обыграть лидера Запада «Локомотив»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Абрамов, Кагарлицкий) – 23:30 (5x5) 0:2 Войнов (Линч, Ларионов) – 31:58 (5x4) 0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 57:43 (en)
В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Сергей Гончарук, оформивший дубль, и Вячеслав Войнов.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 52 очка за 31 игру. «Торпедо» находится на шестой строчке. Нижегородцы набрали 33 очка после 30 матчей. Ярославцы в последних 15 встречах проиграли только дважды.
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