«Нефтехимик» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Хафизуллин) – 04:46 (5x5) 1:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 25:38 (5x4) 2:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 26:35 (5x4) 3:1 Хоружев (Профака) – 34:44 (5x5) 3:2 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 36:37 (5x5) 4:2 Ди (Пастухов) – 59:09 (en)
За «Салават Юлаев» шайбы забросили Данил Алалыкин и Деннис Ян. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди.
«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 36 очков в 26 играх. «Нефтехимик» находится на шестой строчке. У команды 30 очков в 31 матче.
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
20:37
-
20:22
-
19:32
-
19:17
-
19:15
-
18:24
-
18:14
-
17:44
-
17:35
-
16:51
-
16:31
-
16:15
-
16:14
-
15:50
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:42
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
12:58
-
12:46
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:27
-
11:10