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Нефтехимик — Салават Юлаев, результат матча 23 ноября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Хафизуллин) – 04:46 (5x5)     1:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 25:38 (5x4)     2:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 26:35 (5x4)     3:1 Хоружев (Профака) – 34:44 (5x5)     3:2 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 36:37 (5x5)     4:2 Ди (Пастухов) – 59:09 (en)    

За «Салават Юлаев» шайбы забросили Данил Алалыкин и Деннис Ян. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 36 очков в 26 играх. «Нефтехимик» находится на шестой строчке. У команды 30 очков в 31 матче.

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