«Нефтехимик» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

За «Салават Юлаев» шайбы забросили Данил Алалыкин и Деннис Ян. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 36 очков в 26 играх. «Нефтехимик» находится на шестой строчке. У команды 30 очков в 31 матче.