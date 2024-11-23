«Северсталь» оказалась сильнее «Ак Барса», забросив семь шайб в ворота соперника

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и казанский «Ак Барс». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:5 (1:3, 3:0, 3:2).

За «Северсталь» забили Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв, оформившие дубли, а также Адам Лишка, Егор Степанов и Всеволод Никитин. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Ник Петан, Семён Кошелев, Кирилл Семёнов, Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» располагается на шестой строчке на Западе.