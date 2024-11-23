«Северсталь» оказалась сильнее «Ак Барса», забросив семь шайб в ворота соперника
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и казанский «Ак Барс». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:5 (1:3, 3:0, 3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Миллер) – 01:52 (5x4) 1:1 Пилипенко (Ильин) – 04:45 (5x5) 1:2 Кошелев (Комков) – 14:39 (5x5) 1:3 Семёнов (Яруллин, Петан) – 18:05 (5x5) 2:3 Коростелёв (Буренов) – 29:15 (5x3) 3:3 Лишка (Коростелёв, Абросимов) – 34:43 (5x5) 4:3 Пилипенко – 38:49 (5x5) 5:3 Степанов (Иванцов, Муханов) – 44:28 (5x5) 5:4 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 45:00 (5x5) 6:4 Никитин (Думбадзе, Подшивалов) – 45:27 (5x5) 6:5 Яшкин (Петан, Семёнов) – 54:36 (5x5) 7:5 Коростелёв (Лишка, Абросимов) – 56:38 (en)
За «Северсталь» забили Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв, оформившие дубли, а также Адам Лишка, Егор Степанов и Всеволод Никитин. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Ник Петан, Семён Кошелев, Кирилл Семёнов, Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин.
«Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» располагается на шестой строчке на Западе.
Комментарии
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