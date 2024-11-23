Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал проигрыш от «Нефтехимика» со счётом 2:4.

– Хорошо начали, играли неплохо «пять на пять». Хорошие скорости были, но игра в неравных составах сделала разницу. Они забили в большинстве, а мы нет.

– Уфимцы провели сложный матч в Тольятти. Может быть, сегодня не хватило сил и эмоций?

– Эмоции были, в полных составах у нас были моменты. Соперник хорошо ловил на себя шайбы, мы много раз попадали в игроков хозяев. В плане эмоций – у нас был приятный сюрприз для игроков, приехали мамы. Когда парни играют перед своими матерями, мотивировать дополнительно не надо.

– С чем связано, что потеряли нить игры в первом периоде?

– Площадка маленькая, поэтому, если ты не выводишь шайбу из своей зоны и теряешь при входе в чужую, то быстро всё возвращается к нашим воротам. Мы не тушевались, когда нужно, мы хорошо оборонялись и выходили из-под прессинга, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на сайте клуба.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» находится на шестой строчке.