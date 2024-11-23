Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о поражении от «Нефтехимика»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал проигрыш от «Нефтехимика» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Хафизуллин) – 04:46 (5x5)     1:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 25:38 (5x4)     2:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 26:35 (5x4)     3:1 Хоружев (Профака) – 34:44 (5x5)     3:2 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 36:37 (5x5)     4:2 Ди (Пастухов) – 59:09 (en)    

– Хорошо начали, играли неплохо «пять на пять». Хорошие скорости были, но игра в неравных составах сделала разницу. Они забили в большинстве, а мы нет.

– Уфимцы провели сложный матч в Тольятти. Может быть, сегодня не хватило сил и эмоций?
– Эмоции были, в полных составах у нас были моменты. Соперник хорошо ловил на себя шайбы, мы много раз попадали в игроков хозяев. В плане эмоций – у нас был приятный сюрприз для игроков, приехали мамы. Когда парни играют перед своими матерями, мотивировать дополнительно не надо.

– С чем связано, что потеряли нить игры в первом периоде?
– Площадка маленькая, поэтому, если ты не выводишь шайбу из своей зоны и теряешь при входе в чужую, то быстро всё возвращается к нашим воротам. Мы не тушевались, когда нужно, мы хорошо оборонялись и выходили из-под прессинга, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на сайте клуба.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» находится на шестой строчке.

Материалы по теме
Генеральный директор «Нефтехимика» рассказал о причинах ухода Лукаша Клока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android