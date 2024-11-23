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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
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Автор дубля в матче с «Локомотивом» Сергей Гончарук посвятил победу маме

Автор дубля в матче с «Локомотивом» Сергей Гончарук посвятил победу маме
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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал матч с «Локомотивом», в котором стал автором дубля и рассказал, кому посвящает эту победу (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Абрамов, Кагарлицкий) – 23:30 (5x5)     0:2 Войнов (Линч, Ларионов) – 31:58 (5x4)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 57:43 (en)    

«Результат отличный, главное, что выиграли. Приятно, конечно, наконец забить — давно не получалось, и все этого ждали, в том числе и я. Надеюсь, что эта черная полоса, или как ее еще назвать — невезуха, непруха — наконец закончилась. Теперь важно стабильно реализовывать моменты, которые появляются и которые создают для меня партнеры. Очень рад этому голу, и, конечно, победе, особенно такой — «всухую» и против сильной команды.

Ну и отдельно хотел бы посвятить эту победу своей маме. Она у меня одна, другой не будет, и ее поддержка всегда бесценна. Надеюсь, что эта игра стала радостью не только для нее, но и для всех мам, которых мы смогли порадовать. Это очень важно для нас", — приводит слова Гончарука пресс-служба «Торпедо».

В последних 15-ти встречах «Локомотив» одержал победу 13 раз. Команда находится на первом месте в общей турнирной таблице КХЛ, она первая достигла отметки в 50 очков.

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