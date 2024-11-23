«Ненужные удаления сломали нам игру». Форвард «СЮ» — о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин назвал причины проигрыша в матче с «Нефтехимиком» (2:4).
– В целом первый период провели хорошо, во втором начали удаляться. Ненужные удаления сломали нам игру. В конце второго периода активировались, в третьем не хватило немного, чтобы дожать соперника.
– Чего не хватило в большинстве?
– В большинстве не забили, это очень важный компонент, который мы должны реализовывать. Из численного преимущества мы должны выжимать максимум, напрягать вратарей. Соперник воспользовался своими шансами, дали им почувствовать игру, — приводит слова Алалыкина пресс-служба уфимцев на официальном сайте клуба.
За «Салават Юлаев» шайбы забросили Данил Алалыкин и Деннис Ян. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди.
- 23 ноября 2024
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