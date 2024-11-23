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«Ненужные удаления сломали нам игру». Форвард «СЮ» — о поражении от «Нефтехимика»

«Ненужные удаления сломали нам игру». Форвард «СЮ» — о поражении от «Нефтехимика»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин назвал причины проигрыша в матче с «Нефтехимиком» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Хафизуллин) – 04:46 (5x5)     1:1 Барбер (Белозёров, Сериков) – 25:38 (5x4)     2:1 Митякин (Ди, Белозёров) – 26:35 (5x4)     3:1 Хоружев (Профака) – 34:44 (5x5)     3:2 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 36:37 (5x5)     4:2 Ди (Пастухов) – 59:09 (en)    

– В целом первый период провели хорошо, во втором начали удаляться. Ненужные удаления сломали нам игру. В конце второго периода активировались, в третьем не хватило немного, чтобы дожать соперника.

– Чего не хватило в большинстве?
– В большинстве не забили, это очень важный компонент, который мы должны реализовывать. Из численного преимущества мы должны выжимать максимум, напрягать вратарей. Соперник воспользовался своими шансами, дали им почувствовать игру, — приводит слова Алалыкина пресс-служба уфимцев на официальном сайте клуба.

За «Салават Юлаев» шайбы забросили Данил Алалыкин и Деннис Ян. За «Нефтехимик» забили Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди.

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