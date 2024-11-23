«Сбились на хоккей «Северстали». Кошелев — о причине проигрыша «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев объяснил, что стало причиной поражения от «Северстали» (5:7).

– Что сегодня не получилось у «Ак Барса»?

– Не получилось правильно сыграть, сбились на хоккей «Северстали», много неточных передач, были провалы. С нашей стороны было мало правильных действий на льду.

– Ожидали, что матч будет таким результативным?

– Это следствие. Каждый раз готовишься к матчу, а там играешь по ситуации, — приводит слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Казанская команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.