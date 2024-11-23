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«Сбились на хоккей «Северстали». Кошелев — о причине проигрыша «Ак Барса»

«Сбились на хоккей «Северстали». Кошелев — о причине проигрыша «Ак Барса»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев объяснил, что стало причиной поражения от «Северстали» (5:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Петан (Барабанов, Миллер) – 01:52 (5x4)     1:1 Пилипенко (Ильин) – 04:45 (5x5)     1:2 Кошелев (Комков) – 14:39 (5x5)     1:3 Семёнов (Яруллин, Петан) – 18:05 (5x5)     2:3 Коростелёв (Буренов) – 29:15 (5x3)     3:3 Лишка (Коростелёв, Абросимов) – 34:43 (5x5)     4:3 Пилипенко – 38:49 (5x5)     5:3 Степанов (Иванцов, Муханов) – 44:28 (5x5)     5:4 Сафонов (Лямкин, Барабанов) – 45:00 (5x5)     6:4 Никитин (Думбадзе, Подшивалов) – 45:27 (5x5)     6:5 Яшкин (Петан, Семёнов) – 54:36 (5x5)     7:5 Коростелёв (Лишка, Абросимов) – 56:38 (en)    

– Что сегодня не получилось у «Ак Барса»?
– Не получилось правильно сыграть, сбились на хоккей «Северстали», много неточных передач, были провалы. С нашей стороны было мало правильных действий на льду.

– Ожидали, что матч будет таким результативным?
– Это следствие. Каждый раз готовишься к матчу, а там играешь по ситуации, — приводит слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Казанская команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции.

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