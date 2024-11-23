Покинувший «Нефтехимик» чешский защитник подписал контракт с клубом из Швейцарии

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, который покинул нижнекамский клуб 21 ноября, объяснив это семейными обстоятельствами, подписал контракт с «Берном» из Швейцарии.

Уже 24 ноября он сыграет за эту команду в матче с «Женевой». Контракт рассчитан до конца сезона.

По словам генерального директора клуба Игоря Ларионова, спортивные права на чешского игрока сохранились за «Нефтехимиком».

Напомним, 29-летний Клок сыграл в составе нижнекамского клуба два полных сезона. В текущем чемпионате он набрал семь очков в 27 матчах.

Сегодня, 23 ноября, «Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» в домашней встречесо счётом 4:2.