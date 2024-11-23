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Российского нападающего Свечкова вызвали в основу «Нэшвилла» из АХЛ

Российского нападающего Свечкова вызвали в основу «Нэшвилла» из АХЛ
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Нападающий из России 21-летний Фёдор Свечков вызван из фарм-клуба «Нэшвилл Предаторз» — «Милуоки Эдмиралс» — в основную команду. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Соглашение с форвардом рассчитано на три года и было подписано в мае 2023 года. В 2021 году он был выбран «Нэшвиллом» на драфте под общим 19-м номером. В сезоне-2022/2023 Свечков выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак».

В текущем сезоне форвард сыграл в семи матчах в АХЛ и заработал восемь очков, забросив пять шайб и сделав три голевые передачи. В прошлом чемпионате лиги он набрал 39 очков за 57 игр.

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