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«Немного хромает». Североамериканский журналист рассказал о состоянии Овечкина

«Немного хромает». Североамериканский журналист рассказал о состоянии Овечкина
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Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир рассказал, как себя чувствует Александр Овечкин, который в матче с «Ютой» (6:2) получил самую тяжёлую травму за всю свою карьеру — перелом малоберцовой кости.

«Овечкин только что прошёл мимо медиакомнаты с широкой улыбкой на лице. На ноге ничего. Просто лёгкая хромота», — написал Эль-Башир на своей странице в соцсети Х.

Напомним, на данный момент Овечкин восстанавливается от травмы и выбыл из игры минимум на неделю. На счету российского хоккеиста 25 очков в 18 матчах текущего сезона. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб.

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