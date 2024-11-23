«Немного хромает». Североамериканский журналист рассказал о состоянии Овечкина

Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир рассказал, как себя чувствует Александр Овечкин, который в матче с «Ютой» (6:2) получил самую тяжёлую травму за всю свою карьеру — перелом малоберцовой кости.

«Овечкин только что прошёл мимо медиакомнаты с широкой улыбкой на лице. На ноге ничего. Просто лёгкая хромота», — написал Эль-Башир на своей странице в соцсети Х.

Напомним, на данный момент Овечкин восстанавливается от травмы и выбыл из игры минимум на неделю. На счету российского хоккеиста 25 очков в 18 матчах текущего сезона. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забросить 26 шайб.