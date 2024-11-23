Гол Мичкова помог «Филадельфии» вырвать победу у «Чикаго» в овертайме
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Чикаго». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29 0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01 1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27 2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05 3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)
За «Чикаго» забили Лукас Райхель, Пэт Марун. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Ноа Кейтс и Матвей Мичков. Россиянин стал автором решающего гола во время овертайма.
«Флайерз» находятся на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2024
-
23:44
-
23:26
-
22:44
-
22:13
-
21:50
-
20:56
-
20:37
-
20:22
-
19:32
-
19:17
-
19:15
-
18:24
-
18:14
-
17:44
-
17:35
-
16:51
-
16:31
-
16:15
-
16:14
-
15:50
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:42
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:31
-
13:15
-
12:58
-
12:46
-
12:30