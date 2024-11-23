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Филадельфия Флайерз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 23 ноября 2024, счет 3:2 ОТ, НХЛ 2024-2025

Гол Мичкова помог «Филадельфии» вырвать победу у «Чикаго» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Чикаго». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29     0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01     1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27     2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05     3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)    

За «Чикаго» забили Лукас Райхель, Пэт Марун. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Ноа Кейтс и Матвей Мичков. Россиянин стал автором решающего гола во время овертайма.

«Флайерз» находятся на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

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