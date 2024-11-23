Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты». Он лучший бомбардир этого сезона НХЛ

Российский форвард Кирилл Капризов, играющий за «Миннесоту», не примет участия в ближайшем матче с «Калгари», который начнётся 24 ноября в 00:00 мск, из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.

Напомним, Капризов в текущем сезоне уже набрал 34 очка в 19 матчах. Ему удалось забить 13 голов и сделать 21 результативную передачу. Россиянин находится на первом месте в бомбардирской гонке НХЛ-2024/2025, как и Натан Маккинон, нападающий «Колорадо Эвеланш», который тоже набрал 34 (7+27) очка.

На матч с «Калгари» также не будет включён в состав Марат Хуснутдинов из-за травмы нижней части тела. Сроки выхода на лёд обоих игроков не уточняются.