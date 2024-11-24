«Сегодня мы не стали платить особую цену». Никитин — о сухом поражении «Локо» от «Торпедо»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал сухое поражение от «Торпедо» (0:3) в домашнем матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Абрамов, Кагарлицкий) – 23:30 (5x5) 0:2 Войнов (Линч, Ларионов) – 31:58 (5x4) 0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 57:43 (en)
«В предыдущих играх с «Торпедо» мы были достаточно удачливы, сегодня мы не стали платить особую цену, поэтому такой счёт», — приводит слова Никитина пресс-служба ярославцев на официальном сайте клуба.
Напомним, из 15 последних матчей «Локомотив» уступил соперникам лишь в двух. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и в общей турнирной таблице.
«Торпедо» уступило в двух предыдущих встречах — с «Локомотивом» (0:1) и со СКА (1:4). Нижегородцы седьмые на Западе.
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