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Гендиректор «Авангарда» отреагировал на подписание Райана Меркли

Гендиректор «Авангарда» отреагировал на подписание Райана Меркли
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о подписании защитника Райана Меркли, пополнившего состав клуба в результате обмена с «Куньлунем».

«После расставания с Дарреном Дицем команде был необходим атакующий защитник под большинство с правым хватом. Проанализировав несколько кандидатов, мы остановились на Райане Меркли – это техничный мастер, способный начать атаку, двигать шайбу на синей линии, отдать острую передачу или забить прямым броском. Его навыки добавят «Авангарду» вариативности как в защите, так и в нападении», — приводит слова Чистякова официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, контракт с Дицем был расторгнут по соглашению сторон. Контракт с Меркли рассчитан на один год. Всего он провёл 83 матча в КХЛ, набрав 37 (4+33) очков.

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