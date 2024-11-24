Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Миннесота Уайлд, результат матча 24 ноября 2024, счёт 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» без Капризова по буллитам проиграла «Калгари». У Мироманова — ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Руни (Мироманов, Кирклэнд) – 15:00     1:1 Юханссон (Болди) – 16:03     2:1 Поспишил – 39:29 (pp)     3:1 Шарангович (Зари, Уигар) – 43:53 (pp)     3:2 Фэйбер (Росси, Болди) – 56:01 (pp)     3:3 Росси (Эрикссон Эк) – 59:26     4:3 Андерссон – 65:00    

В составе победителей голами отличились Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович. Шведскй защитник Расмус Андерссон забросил победный буллит. Российский защитник Даниил Мироманов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Андрей Кузьменко завершил встречу без результативных действий, а также не забросил один из буллитов в послематчевой серии.

У гостей шайбы забрасывали Маркус Юханссон, Марко Росси и Брок Фэйбер. Российский форвард Яков Тренин голевыми действиями не отличился. Нападающий Кирилл Капризов участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» встретится в гостях с командой «Оттава Сенаторз» 26 ноября. «Миннесота» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» также 26 ноября.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты». Он лучший бомбардир этого сезона НХЛ

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android