Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Миннесота» без Капризова по буллитам проиграла «Калгари». У Мироманова — ассист

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович. Шведскй защитник Расмус Андерссон забросил победный буллит. Российский защитник Даниил Мироманов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Андрей Кузьменко завершил встречу без результативных действий, а также не забросил один из буллитов в послематчевой серии.

У гостей шайбы забрасывали Маркус Юханссон, Марко Росси и Брок Фэйбер. Российский форвард Яков Тренин голевыми действиями не отличился. Нападающий Кирилл Капризов участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» встретится в гостях с командой «Оттава Сенаторз» 26 ноября. «Миннесота» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» также 26 ноября.

Материалы по теме Капризов пропустит ближайший матч «Миннесоты». Он лучший бомбардир этого сезона НХЛ

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ: