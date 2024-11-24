Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Первые гол и два ассиста Ничушкина после возвращения помогли «Колорадо» победить «Флориду»

В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Флорида Пантерз» уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:7.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин на 29-й минуте игры оформил ассист, который принёс ему первый результативный балл после возвращения в состав команды. С мая по ноябрь 2024 года форвард был отстранён лигой от игр и проходил программу реабилитации.

На 56-й минуте Ничушкин оформил второй ассист, а на 58-й минуте забросил шайбу в пустые ворота, завершив матч с показателем 1+2.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 18 из 24 бросков по своим воротам (75%). Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков (86,7%).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.