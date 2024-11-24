Первые гол и два ассиста Ничушкина после возвращения помогли «Колорадо» победить «Флориду»

В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Флорида Пантерз» уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:7.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин на 29-й минуте игры оформил ассист, который принёс ему первый результативный балл после возвращения в состав команды. С мая по ноябрь 2024 года форвард был отстранён лигой от игр и проходил программу реабилитации.
На 56-й минуте Ничушкин оформил второй ассист, а на 58-й минуте забросил шайбу в пустые ворота, завершив матч с показателем 1+2.
Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 18 из 24 бросков по своим воротам (75%). Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков (86,7%).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 24 ноября 2024
-
05:58
-
05:57
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:44
-
05:43
-
05:19
-
05:12
-
04:50
-
04:45
-
04:28
-
04:13
-
04:11
-
02:59
-
02:47
-
00:49
-
00:16
- 23 ноября 2024
-
23:59
-
23:44
-
23:26
-
22:44
-
22:13
-
21:50
-
20:56
-
20:37
-
20:22
-
19:32
-
19:17
-
19:15
-
18:24
-
18:14
-
17:44
-
17:35
-
16:51