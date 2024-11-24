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Флорида Пантерз — Колорадо Эвеланш, результат матча 24 ноября 2024, счет 4:7, НХЛ 2024-2025

Первые гол и два ассиста Ничушкина после возвращения помогли «Колорадо» победить «Флориду»
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В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Флорида Пантерз» уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Лунделль, Самоскевич) – 00:52     1:1 Друен (Макар, Лехконен) – 09:13     2:1 Барков (Ткачук, Миккола) – 15:44     2:2 Друен (Макар, Тэйвз) – 20:34     2:3 О'Коннор (Чюлингтон, Иван) – 24:04     2:4 Жирар (Рантанен, Ничушкин) – 28:54     2:5 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 36:58     3:5 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 38:40 (pp)     3:6 Чюлингтон (Ничушкин, Рантанен) – 55:49     3:7 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 57:15     4:7 Лунделль (Самоскевич, Балинскис) – 58:17    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин на 29-й минуте игры оформил ассист, который принёс ему первый результативный балл после возвращения в состав команды. С мая по ноябрь 2024 года форвард был отстранён лигой от игр и проходил программу реабилитации.

На 56-й минуте Ничушкин оформил второй ассист, а на 58-й минуте забросил шайбу в пустые ворота, завершив матч с показателем 1+2.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 18 из 24 бросков по своим воротам (75%). Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков (86,7%).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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