Чехович сыграл в футбол, Рой и Вишневский устроили драку. Яркие фото победы «Спартака»

23 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0) в овертайме.

Лучшие кадры с матча «Спартак» – «Витязь» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

За «Спартак» забили Андрей Локтионов, Павел Порядин, Георгий Овчинников, Александр Беляев, оформивший дубль, и Иван Морозов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Джереми Рой, Станислав Яровой, оформивший дубль, и Иван Чехович.