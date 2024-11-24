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Матвей Мичков возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков

Матвей Мичков возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков
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Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков вышел в лидеры среди новичков текущего сезона Национальной хоккейной лиги по забитым шайбам и по сумме набранных очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29     0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01     1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27     2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05     3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)    

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) Мичков отличился победным голом в овертайме. Эта шайба стала для него седьмой в 19 матчах сезона при девяти голевых передачах (16 очков).

Форвард «Далласа» Логан Станковен набрал 15 очков (4+11) в 18 матчах, что является вторым результатом среди новобранцев лиги. На второй позиции по голам среди новичков располагается нападающий «Каролины» Джексона Блэйка, который забросил пять шайб в 19 матчах при двух ассистах.

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