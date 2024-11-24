Матвей Мичков возглавил гонку бомбардиров НХЛ среди новичков

Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков вышел в лидеры среди новичков текущего сезона Национальной хоккейной лиги по забитым шайбам и по сумме набранных очков.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) Мичков отличился победным голом в овертайме. Эта шайба стала для него седьмой в 19 матчах сезона при девяти голевых передачах (16 очков).

Форвард «Далласа» Логан Станковен набрал 15 очков (4+11) в 18 матчах, что является вторым результатом среди новобранцев лиги. На второй позиции по голам среди новичков располагается нападающий «Каролины» Джексона Блэйка, который забросил пять шайб в 19 матчах при двух ассистах.

Материалы по теме Гол Мичкова помог «Филадельфии» вырвать победу у «Чикаго» в овертайме

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ: