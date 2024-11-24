Валерий Ничушкин набрал первое очко после возвращения в состав «Колорадо»

В эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В начале третьего периода счёт 5:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин на 29-й минуте встречи отметился результативной передачей, которая помогла его команде забросить четвёртую шайбу. Этот ассист стал первым результативным действием форварда после возвращения в состав «Колорадо» — в четвёртом по счёту матче.

Ранее Ничушкин с мая 2024 года был отстранён от состава команды и принимал участие в программе помощи игрокам НХЛ.

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