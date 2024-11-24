Валерий Ничушкин набрал первое очко после возвращения в состав «Колорадо»
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В эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Колорадо Эвеланш». В начале третьего периода счёт 5:3 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Лунделль, Самоскевич) – 00:52 1:1 Друен (Макар, Лехконен) – 09:13 2:1 Барков (Ткачук, Миккола) – 15:44 2:2 Друен (Макар, Тэйвз) – 20:34 2:3 О'Коннор (Чюлингтон, Иван) – 24:04 2:4 Жирар (Рантанен, Ничушкин) – 28:54 2:5 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 36:58 3:5 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 38:40 (pp)
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин на 29-й минуте встречи отметился результативной передачей, которая помогла его команде забросить четвёртую шайбу. Этот ассист стал первым результативным действием форварда после возвращения в состав «Колорадо» — в четвёртом по счёту матче.
Ранее Ничушкин с мая 2024 года был отстранён от состава команды и принимал участие в программе помощи игрокам НХЛ.
Видео: У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере
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