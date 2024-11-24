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Ничушкин обошёл Нолана и вышел на 42-е место в истории «Колорадо» по ассистам

Ничушкин обошёл Нолана и вышел на 42-е место в истории «Колорадо» по ассистам
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Лунделль, Самоскевич) – 00:52     1:1 Друен (Макар, Лехконен) – 09:13     2:1 Барков (Ткачук, Миккола) – 15:44     2:2 Друен (Макар, Тэйвз) – 20:34     2:3 О'Коннор (Чюлингтон, Иван) – 24:04     2:4 Жирар (Рантанен, Ничушкин) – 28:54     2:5 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 36:58     3:5 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 38:40 (pp)    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:3 в пользу гостей. Во втором периоде встречи российский нападающий Валерий Ничушкин отличился голевой передачей, которая стала для него 159-й в НХЛ и 108-й в составе «Эвеланш». Таким образом, Ничушкин обошёл Оуэна Нолана (107) и вышел на 42-е место в истории клуба по ассистам.

Напомним, это первое очко Ничушкина в НХЛ после полугодового отстранения от матчей. Из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был не играл в хоккей полгода. Кроме того, он был отстранён без сохранения заработной платы.

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