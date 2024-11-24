Ничушкин обошёл Нолана и вышел на 42-е место в истории «Колорадо» по ассистам

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:3 в пользу гостей. Во втором периоде встречи российский нападающий Валерий Ничушкин отличился голевой передачей, которая стала для него 159-й в НХЛ и 108-й в составе «Эвеланш». Таким образом, Ничушкин обошёл Оуэна Нолана (107) и вышел на 42-е место в истории клуба по ассистам.

Напомним, это первое очко Ничушкина в НХЛ после полугодового отстранения от матчей. Из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был не играл в хоккей полгода. Кроме того, он был отстранён без сохранения заработной платы.

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