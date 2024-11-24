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Сидни Кросби забил 600-й гол в НХЛ. Из активных игроков такого достигал лишь Овечкин

Сидни Кросби забил 600-й гол в НХЛ. Из активных игроков такого достигал лишь Овечкин
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Юту».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
1 : 3
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54     0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07     1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp)     1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp)    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 2:1 в пользу гостей. Во втором периоде заброшенной шайбой отличился канадский форвард «пингвинов» Сидни Кросби. Этот гол стал для известного 37-летнего нападающего 600-м в НХЛ.

Из действующих игроков франшизы только форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил больше голов (868). Россиянин достиг отметки в 600 голов в 2018 году.

В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.

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