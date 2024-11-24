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Сидни Кросби стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» с 600+ голами

Сидни Кросби стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» с 600+ голами
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Юту».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54     0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07     1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp)     1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp)     1:4 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 46:38 (pp)     1:5 Керфут (Ламурё, Карконе) – 47:25     1:6 Гюнтер (Кули, Келлер) – 55:59 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период матча. Гости ведут со счетом 3:1. Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу во втором периоде, что стало его 600-м голом в НХЛ. Таким образом, канадский форвард стал вторым в истории «пингвинов» игроком с таким количеством заброшенных шайб.

Легендарный хоккеист «Питтсбурга» Марио Лемье имеет в своём активе 690 голов.

В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.

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