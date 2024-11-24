Сидни Кросби стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» с 600+ голами

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Юту».

На момент написания новости завершился второй период матча. Гости ведут со счетом 3:1. Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу во втором периоде, что стало его 600-м голом в НХЛ. Таким образом, канадский форвард стал вторым в истории «пингвинов» игроком с таким количеством заброшенных шайб.

Легендарный хоккеист «Питтсбурга» Марио Лемье имеет в своём активе 690 голов.

В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.

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