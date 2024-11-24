Матвей Мичков прокомментировал свой гол в овертайме матча с «Чикаго»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал свой гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ).

«Не стоит ожидать, что у тебя будет много моментов. Когда у тебя появляется один, ты должен быть хладнокровным и реализовать его», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

Напомним, этот гол помог Мичкову возглавить гонку бомбардиров сезона НХЛ среди новичков. Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 19 играх.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.