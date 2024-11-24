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Матвей Мичков прокомментировал свой гол в овертайме матча с «Чикаго»

Матвей Мичков прокомментировал свой гол в овертайме матча с «Чикаго»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал свой гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Марун, Мёрфи) – 11:29     0:2 Марун (Смит, Райхель) – 30:01     1:2 Кутюрье (Ристолайнен, Конечны) – 47:27     2:2 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 50:05     3:2 Мичков (Конечны, Санхайм) – 61:06 (pp)    

«Не стоит ожидать, что у тебя будет много моментов. Когда у тебя появляется один, ты должен быть хладнокровным и реализовать его», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

Напомним, этот гол помог Мичкову возглавить гонку бомбардиров сезона НХЛ среди новичков. Всего в текущем сезоне на счету 19-летнего россиянина 16 (7+9) очков в 19 играх.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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