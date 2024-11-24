Кросби отреагировал на 600-й гол в карьере

Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби высказался о заброшенной 600-й шайбе в рамках НХЛ. Напомним, Кросби отличился во время время второго периода матча регулярного чемпионата с «Ютой».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:1 в пользу гостей.
— На какое место по важности поставите 600-й гол в карьере?
— Сложно сказать. У меня будет много времени подумать об этом, когда закончу карьеру. Здорово забить его. Будет гораздо лучше, если мы сможем ещё и победить. Забить столько за одну команду значит для меня многое. Я провёл много времени здесь. Здорово было забить юбилейный гол дома и разделить эту эмоцию с остальными в «Питтсбурге». Это особенный момент. Рад был увидеть, как шайба залетает в ворота, — сказал Кросби в перерыве матча с «Ютой».
В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.
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