Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби отреагировал на 600-й гол в карьере

Кросби отреагировал на 600-й гол в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби высказался о заброшенной 600-й шайбе в рамках НХЛ. Напомним, Кросби отличился во время время второго периода матча регулярного чемпионата с «Ютой».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54     0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07     1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp)     1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp)     1:4 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 46:38 (pp)     1:5 Керфут (Ламурё, Карконе) – 47:25     1:6 Гюнтер (Кули, Келлер) – 55:59 (pp)    

— На какое место по важности поставите 600-й гол в карьере?
— Сложно сказать. У меня будет много времени подумать об этом, когда закончу карьеру. Здорово забить его. Будет гораздо лучше, если мы сможем ещё и победить. Забить столько за одну команду значит для меня многое. Я провёл много времени здесь. Здорово было забить юбилейный гол дома и разделить эту эмоцию с остальными в «Питтсбурге». Это особенный момент. Рад был увидеть, как шайба залетает в ворота, — сказал Кросби в перерыве матча с «Ютой».

В текущем сезоне на счету Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 встречах.

Материалы по теме
Сидни Кросби стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» с 600+ голами

Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android