«Тампа» проиграла «Далласу». Дадонов забил с паса Любушкина, у Кучерова — «-1»

В ночь с 23 на 24 ноября в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей голами отличились Миро Хейсканен, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, а также российский форвард Евгений Дадонов, забивший с передачи Ильи Любушкина.
За хозяев дубль оформил Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 24 спасения.
В следующем матче «Тампа» встретится на домашнем льду с командой «Колорадо Эвеланш» 26 ноября. «Даллас» сыграет в гостях с командой «Каролина Харрикейнз» также 26 ноября.
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