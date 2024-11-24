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Тампа-Бэй Лайтнинг — Даллас Старз, результат матча 24 ноября, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» проиграла «Далласу». Дадонов забил с паса Любушкина, у Кучерова — «-1»
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В ночь с 23 на 24 ноября в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Чирелли (Хагель, Чаффи) – 04:09     1:1 Дадонов (Любушкин, Стил) – 06:05     2:1 Чирелли (Лиллеберг, Хагель) – 08:34     2:2 Хейсканен (Дюшейн) – 15:49     2:3 Дюшейн (Сегин) – 46:55     2:4 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 47:53 (pp)    

В составе победителей голами отличились Миро Хейсканен, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц, а также российский форвард Евгений Дадонов, забивший с передачи Ильи Любушкина.

За хозяев дубль оформил Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил 24 спасения.

В следующем матче «Тампа» встретится на домашнем льду с командой «Колорадо Эвеланш» 26 ноября. «Даллас» сыграет в гостях с командой «Каролина Харрикейнз» также 26 ноября.

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