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Гол Сергачёва помог «Юте» крупно обыграть в гостях «Питтсбург»

Гол Сергачёва помог «Юте» крупно обыграть в гостях «Питтсбург»
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В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты» (1:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54     0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07     1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp)     1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp)     1:4 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 46:38 (pp)     1:5 Керфут (Ламурё, Карконе) – 47:25     1:6 Гюнтер (Кули, Келлер) – 55:59 (pp)    

Дублем в составе победителей отметился Дилан Гюнтер. Ещё по шайбе забросили Джек Макбэйн, Михаил Сергачёв, Ник Бьюгстад и Александр Керфут.

У хозяев единственный гол на счету Сидни Кросби.

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