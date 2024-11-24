Гол Сергачёва помог «Юте» крупно обыграть в гостях «Питтсбург»

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты» (1:6).

Дублем в составе победителей отметился Дилан Гюнтер. Ещё по шайбе забросили Джек Макбэйн, Михаил Сергачёв, Ник Бьюгстад и Александр Керфут.

У хозяев единственный гол на счету Сидни Кросби.