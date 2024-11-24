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Коламбус Блю Джекетс — Каролина Харрикейнз, результат матча 24 ноября, счёт 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Марченко и гол Воронкова помогли «Коламбусу» победить по буллитам «Каролину»
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В ночь с 23 на 24 ноября в американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Фаббро – 02:04     1:1 Рослович (Ахо) – 06:41     2:1 Марченко – 10:20     2:2 Чатфилд (Орлов, Нечас) – 25:40     3:2 Воронков (Джонсон, Веренски) – 27:10 (pp)     3:3 Ахо – 30:39 (pp)     3:4 Блейк (Котканиеми) – 33:23     4:4 Марченко (Монахан, Джонсон) – 58:54     5:4 Монахан – 65:00    

В составе победителей забивали Данте Фаббро, российские нападающие Кирилл Марченко (дубль) и Дмитрий Воронков, а также победный буллит на счету Шона Монахана. Российский защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-3». У Егора Чинахова — «-2». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

За гостей забивали Джек Рослович, Джейлен Чатфилд, Себастьян Ахо и Джексон Блейк. Российский форвард Андрей Свечников голевыми действиями не отметился, однако завершил матч с показателем полезности «+1». На счету защитника Дмитрия Орлова голевая передача. Голкипер Пётр Кочетков отметился 27 спасениями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится на домашнем льду с командой «Монреаль Канадиенс» 28 ноября. «Каролина» сыграет на своей арене с «Даллас Старз» 26 ноября.

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