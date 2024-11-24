Александр Овечкин потерял 1-е место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Канадский форвард «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт вышел на первое место списка лучших снайперов текщуего сезона Национальной хоккейной лиги, сместив оттуда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его коллегу по амплуа, немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».

Райнхарт отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Колорадо», она стала в его активе 16-й в текущем розыгрыше регулярки. Забросившие по 15 шайб Драйзайтль и Овечкин опустились на второе место списка, а Райнхарт, в свою очередь, стал лучшим снайпером текущего сезона.

Напомним, «Флорида» уступила «Колорадо» со счётом 4:7. В активе Райнхарта также 15 результативных передач. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч.

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