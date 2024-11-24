Александр Овечкин потерял 1-е место в списке лучших снайперов сезона НХЛ
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Канадский форвард «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт вышел на первое место списка лучших снайперов текщуего сезона Национальной хоккейной лиги, сместив оттуда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его коллегу по амплуа, немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Лунделль, Самоскевич) – 00:52 1:1 Друен (Макар, Лехконен) – 09:13 2:1 Барков (Ткачук, Миккола) – 15:44 2:2 Друен (Макар, Тэйвз) – 20:34 2:3 О'Коннор (Чюлингтон, Иван) – 24:04 2:4 Жирар (Рантанен, Ничушкин) – 28:54 2:5 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 36:58 3:5 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 38:40 (pp) 3:6 Чюлингтон (Ничушкин, Рантанен) – 55:49 3:7 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 57:15 4:7 Лунделль (Самоскевич, Балинскис) – 58:17
Райнхарт отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Колорадо», она стала в его активе 16-й в текущем розыгрыше регулярки. Забросившие по 15 шайб Драйзайтль и Овечкин опустились на второе место списка, а Райнхарт, в свою очередь, стал лучшим снайпером текущего сезона.
Напомним, «Флорида» уступила «Колорадо» со счётом 4:7. В активе Райнхарта также 15 результативных передач. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч.
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