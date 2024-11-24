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Монреаль Канадиенс — Вегас Голден Найтс, результат матча 24 ноября 2024, счёт 2:6, регулярный чемпионат НХЛ

Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Монреаль», у Дорофеева — «-1»
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В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Макнэбб, Теодор) – 24:39     0:2 Берк (Барбашёв, Айкел) – 28:18     0:3 Барбашёв (Айкел) – 29:09     0:4 Пирсон (Ханифин, Швиндт) – 30:35     0:5 Колесар (Уайтклауд, Ханифин) – 37:02     1:5 Хейнеман (Армиа, Галлахер) – 42:03 (pp)     2:5 Страбл (Галлахер) – 53:03     2:6 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 58:12    

В составе победителей голами отличились Томаш Гертл, Кэллахан Берк, Таннер Пирсон, Киган Колесар, Джек Айкел, а также российский форвард Иван Барбашёв (1+2). Его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За хозяев забивали Эмиль Хейнеман и Джейден Страбл.

В следующем матче «Монреаль» встретится дома с командой «Юта» 27 ноября. «Вегас» сыграет в гостях с «Филадельфия Флайерз» 26 ноября.

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