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Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Монреаль», у Дорофеева — «-1»

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей голами отличились Томаш Гертл, Кэллахан Берк, Таннер Пирсон, Киган Колесар, Джек Айкел, а также российский форвард Иван Барбашёв (1+2). Его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За хозяев забивали Эмиль Хейнеман и Джейден Страбл.

В следующем матче «Монреаль» встретится дома с командой «Юта» 27 ноября. «Вегас» сыграет в гостях с «Филадельфия Флайерз» 26 ноября.

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