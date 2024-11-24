«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд без Овечкина, уступив дома «Нью-Джерси»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 13:52 1:1 Татар (Хаула, Хьюз) – 16:31 (pp) 1:2 Диллон (Татар) – 27:08 1:3 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 35:42 (pp) 2:3 Макмайкл – 44:54 (pp)
Шайбами в составе победителей отметились Томаш Татар, Бренден Диллон и Даги Хэмилтон.
У хозяев отличились Мэтт Рой и Коннор Макмайкл.
Напомним, главная звезда и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал эту игру из-за перелома ноги, полученного в матче с «Ютой» 19 ноября.
«Дэвилз» набрали 30 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кэпиталз» там же идут третьими с 27 очками.
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