«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд без Овечкина, уступив дома «Нью-Джерси»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

Шайбами в составе победителей отметились Томаш Татар, Бренден Диллон и Даги Хэмилтон.

У хозяев отличились Мэтт Рой и Коннор Макмайкл.

Напомним, главная звезда и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал эту игру из-за перелома ноги, полученного в матче с «Ютой» 19 ноября.

«Дэвилз» набрали 30 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кэпиталз» там же идут третьими с 27 очками.