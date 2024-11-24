Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Уэйна Гретцки в НХЛ

Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби после заброшенной 600-й шайбе в рамках НХЛ повторил уникальное достижение легендарного соотечественника Уэйна Гретцки.

Кросби стал лишь вторым хоккеистом после Уэйна, кому удалось преодолеть отметку в 600 шайб и 1600 очков, выиграть три Кубка Стэнли и как минимум дважды быть удостоенным награды «Конн Смайт Трофи», вручаемой лучшему игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Кросби отличился во время время второго периода матча регулярного чемпионата с «Ютой». В итоге встреча завершилась победой «Юты» со счётом 6:1.

В текущем сезоне НХЛ у Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 матчах.

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