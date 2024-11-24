Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Уэйна Гретцки в НХЛ
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Канадский форвард «Питтсбурга Пингвинз» Сидни Кросби после заброшенной 600-й шайбе в рамках НХЛ повторил уникальное достижение легендарного соотечественника Уэйна Гретцки.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Макбэйн (Гюнтер, Кули) – 08:54 0:2 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 13:07 1:2 Кросби (Карлссон) – 23:11 (pp) 1:3 Бьюгстад (Кесселринг, Карконе) – 30:37 (pp) 1:4 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 46:38 (pp) 1:5 Керфут (Ламурё, Карконе) – 47:25 1:6 Гюнтер (Кули, Келлер) – 55:59 (pp)
Кросби стал лишь вторым хоккеистом после Уэйна, кому удалось преодолеть отметку в 600 шайб и 1600 очков, выиграть три Кубка Стэнли и как минимум дважды быть удостоенным награды «Конн Смайт Трофи», вручаемой лучшему игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Кросби отличился во время время второго периода матча регулярного чемпионата с «Ютой». В итоге встреча завершилась победой «Юты» со счётом 6:1.
В текущем сезоне НХЛ у Кросби восемь голов и 13 ассистов в 23 матчах.
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли
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