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Передача Цыплакова и 24 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

Передача Цыплакова и 24 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Палмьери (Нельсон) – 18:51     2:0 Нельсон (Цыплаков, Хольмстрём) – 35:55 (pp)     2:1 Нейборс (Бучневич, Томас) – 40:45 (pp)     3:1 Палмьери (Нельсон) – 59:23    

Дублем в составе победителей отметился Кайл Палмьери. Ещё один гол записал на свой счёт Брок Нельсон.

У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету Джейка Нейборса.

Российский нападающий «островитян» Максим Цыплаков отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам.

Также ассист в этом матче записал на свой счёт российский форвард «Блюз» Павел Бучневич.

«Айлендерс» набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сент-Луис» остался с 19 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.

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