Передача Цыплакова и 24 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1).

Дублем в составе победителей отметился Кайл Палмьери. Ещё один гол записал на свой счёт Брок Нельсон.

У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету Джейка Нейборса.

Российский нападающий «островитян» Максим Цыплаков отметился в этой встрече результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 24 броска по своим воротам.

Также ассист в этом матче записал на свой счёт российский форвард «Блюз» Павел Бучневич.

«Айлендерс» набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сент-Луис» остался с 19 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.