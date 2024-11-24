«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл в двух матчах кряду

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

Таким образом, впервые в нынешнем сезоне «столичные» потерпели поражение в двух матчах подряд. Ранее 22 ноября «кэпс» уступили «Колорадо Эвеланш» (1:2).

Напомним, в обоих последних матчах не принял участие главная звезда и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который пропустит до шести недель из-за перелома ноги, который он получил в игре с «Ютой» 19 ноября. До травмы своего лидера команда из столицы США одержала три победы кряду и возглавляла турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.

В следующем матче «Кэпиталз» 26 ноября сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».