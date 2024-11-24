«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл в двух матчах кряду
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 13:52 1:1 Татар (Хаула, Хьюз) – 16:31 (pp) 1:2 Диллон (Татар) – 27:08 1:3 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 35:42 (pp) 2:3 Макмайкл – 44:54 (pp)
Таким образом, впервые в нынешнем сезоне «столичные» потерпели поражение в двух матчах подряд. Ранее 22 ноября «кэпс» уступили «Колорадо Эвеланш» (1:2).
Напомним, в обоих последних матчах не принял участие главная звезда и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который пропустит до шести недель из-за перелома ноги, который он получил в игре с «Ютой» 19 ноября. До травмы своего лидера команда из столицы США одержала три победы кряду и возглавляла турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.
В следующем матче «Кэпиталз» 26 ноября сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».
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