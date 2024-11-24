Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал второе подряд поражение без Овечкина

Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).
«Мне очень понравилась наша игра сегодня. В равных составах мы вели большую часть матча, провели несколько действительно хороших смен в зоне нападения, их было много. Мы должны снять шляпу, их вратарь играл фантастически, особенно в конце третьего периода. Мне казалось, что мы могли бы сыграть лучше, если бы искали больше возможностей для броска и чаще забирали подбор… Но большая часть процесса сегодня для меня и так была положительной»
Напомним, это поражение стало вторым кряду для клуба после травмы Александра Овечкина. Ранее «столичные» уступили «Колорадо» со счётом 1:2.
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