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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал второе подряд поражение без Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал второе подряд поражение без Овечкина
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Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 13:52     1:1 Татар (Хаула, Хьюз) – 16:31 (pp)     1:2 Диллон (Татар) – 27:08     1:3 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 35:42 (pp)     2:3 Макмайкл – 44:54 (pp)    

«Мне очень понравилась наша игра сегодня. В равных составах мы вели большую часть матча, провели несколько действительно хороших смен в зоне нападения, их было много. Мы должны снять шляпу, их вратарь играл фантастически, особенно в конце третьего периода. Мне казалось, что мы могли бы сыграть лучше, если бы искали больше возможностей для броска и чаще забирали подбор… Но большая часть процесса сегодня для меня и так была положительной»

Напомним, это поражение стало вторым кряду для клуба после травмы Александра Овечкина. Ранее «столичные» уступили «Колорадо» со счётом 1:2.

Главные рекорды Александра Овечкина

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