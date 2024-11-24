«Питтсбург» — вторая команда в истории НХЛ с двумя игроками, у которых 600 шайб в лиге

Американский хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» стал второй командой в истории Национальной хоккейной лиги с двумя игроками, у которых забито 600 и более шайб в лиге.

Напомним, сегодня, 24 ноября, «Питтсбург» уступил «Юте» со счётом 1:6. Единственную шайбу «пингвинов» в этой встрече забросил Сидни Кросби. Этот гол стал для него 600-м в лиге. Таким образом, 37-летний канадец стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» с 600+ голами. Ранее легендарный хоккеист Марио Лемье забил 690 голов.

«Питтсбург» стал первым клубом не из Оригинальной шестёрки с 600 и более голами и вторым клубом в истории НХЛ наравне с «Детройтом» (клуб Оригинальной шестёрки). Этими игроками «Ред Уингз» являются Горди Хоу (786) и Стив Айзерман (692).

Отметим, Оригинальная шестёрка (англ. The Original Six. — Прим. «Чемпионата») представляет собой группу из шести команд, состоявших в НХЛ с сезона-1942/1943 по сезон-1966/1967. 25-летняя «Эра Оригинальной Шестёрки» по праву была названа золотым веком в истории профессионального североамериканского хоккея. В эту шестёрку входят: «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэк Хокс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

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