Сорокин — 11-й российский вратарь со 100 победами в НХЛ
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Палмьери (Нельсон) – 18:51 2:0 Нельсон (Цыплаков, Хольмстрём) – 35:55 (pp) 2:1 Нейборс (Бучневич, Томас) – 40:45 (pp) 3:1 Палмьери (Нельсон) – 59:23
Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отметившийся 24 сейвами. Эта победа стала 100-й для 29-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал 11-м российским вратарём в истории НХЛ, преодолевшим данную отметку.
Всего в нынешнем сезоне на счету Сорокина 13 матчей, в которых он отражал 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,52. Это пятый сезон россиянина в составе «островитян». До этого он в течении шести сезонов защищал цвета ЦСКА в КХЛ.
«Айлендерс» набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
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