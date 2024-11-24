Сорокин — 11-й российский вратарь со 100 победами в НХЛ

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (3:1).

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, отметившийся 24 сейвами. Эта победа стала 100-й для 29-летнего россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал 11-м российским вратарём в истории НХЛ, преодолевшим данную отметку.

Всего в нынешнем сезоне на счету Сорокина 13 матчей, в которых он отражал 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,52. Это пятый сезон россиянина в составе «островитян». До этого он в течении шести сезонов защищал цвета ЦСКА в КХЛ.

«Айлендерс» набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.