Подколзин забросил первую шайбу за «Эдмонтон», прервав 43-матчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент начался второй период, счёт 2:0 в пользу «нефтяников».
Первую шайбу хозяев в этом матче забросил российский нападающий Василий Подколзин. Для него этот гол стал первым в составе «Эдмонтона», а до этого форвард и вовсе не мог отличиться на протяжении 43 матчей в НХЛ, с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс».
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео долгожданной шайбы Василия Подколзина:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего россиянина, с учётом этом этой игры, 6 (1+5) очков в 22 матчах.
- 24 ноября 2024
-
07:25
-
07:10
-
06:54
-
06:41
-
06:39
-
06:37
-
06:08
-
05:58
-
05:57
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:44
-
05:43
-
05:19
-
05:12
-
04:50
-
04:45
-
04:28
-
04:13
-
04:11
-
02:59
-
02:47
-
00:49
-
00:16
- 23 ноября 2024
-
23:59
-
23:44
-
23:26
-
22:44
-
22:13
-
21:50
-
20:56
-
20:37
-
20:22
-
19:32