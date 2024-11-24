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Подколзин забросил первую шайбу за «Эдмонтон», прервав 43-матчевую безголевую серию в НХЛ

Подколзин забросил первую шайбу за «Эдмонтон», прервав 43-матчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент начался второй период, счёт 2:0 в пользу «нефтяников».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
4 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Подколзин (Драйзайтль, Браун) – 17:34     2:0 Нурс (Янмарк, Браун) – 19:51 (sh)     3:0 Драйзайтль (Макдэвид) – 28:54     4:0 Бушар (Янмарк, Хенрик) – 31:58     4:1 Панарин (Фокс) – 35:02    

Первую шайбу хозяев в этом матче забросил российский нападающий Василий Подколзин. Для него этот гол стал первым в составе «Эдмонтона», а до этого форвард и вовсе не мог отличиться на протяжении 43 матчей в НХЛ, с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео долгожданной шайбы Василия Подколзина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего россиянина, с учётом этом этой игры, 6 (1+5) очков в 22 матчах.

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