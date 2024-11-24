Подколзин забросил первую шайбу за «Эдмонтон», прервав 43-матчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент начался второй период, счёт 2:0 в пользу «нефтяников».

Первую шайбу хозяев в этом матче забросил российский нападающий Василий Подколзин. Для него этот гол стал первым в составе «Эдмонтона», а до этого форвард и вовсе не мог отличиться на протяжении 43 матчей в НХЛ, с марта 2023 года, когда он ещё выступал за «Ванкувер Кэнакс».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео долгожданной шайбы Василия Подколзина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего россиянина, с учётом этом этой игры, 6 (1+5) очков в 22 матчах.