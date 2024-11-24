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«Сан-Хосе» вывел из обращения игровой номер Джо Торнтона

«Сан-Хосе» вывел из обращения игровой номер Джо Торнтона
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«Сан-Хосе Шаркс» перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4), который прошёл этой ночью, провёл церемонию вывода из обращения игрового номера своего легендарного нападающего Джо Торнтона.

19-й номер, под которым 45-летний Торнтон защищал цвета «акул», был поднят под своды арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.

Фото: Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс»

Торнтон стал лишь вторым игроком в истории «Шаркс», чей номер был поднят под своды домашней арены и выведен из обращения. Первым такой почести удостоился легенда клуба и многолетний партнёр Торнтона по звену — канадский форвард Патрик Марло.

Джо Торнтон Подробнее

За 15 лет, проведённых в «Сан-Хосе», Торнтон стал рекордсменам клуба по результативным передачам, однако выиграть Кубок Стэнли канадцу так и не удалось. Он завершил карьеру в октябре прошлого года.

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